恒基下半年推4盘涉近600伙 首岸第2期主打中型户

恒基牵头，伙拍希慎及帝国合作发展的红磡首岸4期销情理想，恒基物业代理营业(二)部副总经理伦国新表示，系列项目累售659伙，套现约56亿元，占已推出单位近9成。

伦国新透露，部门下半年有4个项目准备推出，包括红磡首岸新期数，即第2期项目，涉384伙，主打中型单位。

另外部署推山顶卢吉道洋房项目，设1座洋房，可建楼面约11,700方呎。旺角利奥坊新期数及中环伊利近街1期就分别提供逾120伙及约90伙。将视乎市况，按市场需求及建筑进度决定推盘顺序。

料楼市下半年平稳发展

伦国新说，上半年录1.15万宗一手成交，楼价都录上升，市况理想，预计下半年平稳发展。

恒基物业代理营业(二)部副总经理李菲茹说，项目与HYROX合作，于住户会所内设7个区域，为住户带来全面身心训练。

HYROX 亚太区营运总监尹俊尧指出，HYROX规模近年持续扩大，吸引不少人参与。于首岸将设全港住宅项目中首个官方HYROX Training Club。