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滶蕴复式余4伙待售 展销厅办教育讲座

新盘速递
更新时间：16:00 2026-07-05 HKT
发布时间：16:00 2026-07-05 HKT

新世界旗下九龙塘滶蕴自推出以来市场反应理想，其中复式大宅受捧，至今已售出27伙，复式单位仅余最后4伙待售。发展商今联乘香港包玉刚学校，于滶蕴展销厅举办双文化世界观教育讲座，探讨香港教育发展趋势、双语教育挑战等议题。由香港包玉刚学校创校校长Cathy Braithwaite担任主讲嘉宾，分享对香港教育生态的独到见解。

九龙塘滶蕴自推出以来市场反应理想，其中复式大宅至今已售出27伙。
九龙塘滶蕴自推出以来市场反应理想，其中复式大宅至今已售出27伙。

据了解，不少到场准买家表示对项目复式大宅感兴趣，另钟情滶蕴附近国际学校及名校林立，是传统的「学区房地段」。其中是次合作举办讲座的香港包玉刚学校与滶蕴同坐落玫瑰街，提升区内学习氛围。

项目荣登「今年新盘标王」

项目累售60伙瑰丽级低密度住宅物业，套现近27亿元，荣登「今年新盘标王」，创今年单日套现金额新高。招标售出瑰丽级低密度大宅平均售价逾5,600万元，呎价近4万元。4房天台特色户成交价9,144万元，呎价56,866元，呎价创今年豪宅楼花新高。

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