Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雅盈峰每呎7.2万沽 创项目新高

新盘速递
更新时间：15:54 2026-07-04 HKT
发布时间：15:54 2026-07-04 HKT

盈大地产及资本策略发展的中环雅盈峰，今日（4日）录得新高成交，为26楼B单位，属「CROWN COLLECTION」系列的3房2套连工作间间隔，面积为1,254方呎，成交价为9,028.8万元，呎价达72,000元，创下项目呎价新高。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，是次成交呎价高达7.2万元，不仅创下项目新高，同时亦充分反映实力买家对优质豪宅物业的高度追捧。是次买家看好中环半山传统豪宅地段的长远升值潜力，尤其钟情项目邻近中环核心地段，既能享受都市生活便利，又坐拥半山罕有的宁静居住环境。加上项目景观开扬、地段珍罕，具备难以复制的优势，而半山区全新住宅供应极为有限，项目现时可供选择的单位已属极为有限，因此买家决定果断入市。

项目截至今日已累积成交91伙，总成交金额约30亿元，现时全盘仅余最后8伙待售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪
社会
9小时前
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
1小时前
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
16:49
钟景辉安息礼拜丨重量级演艺界猛人送别戏剧界泰斗 周润发刘德华汪明荃到场致哀
影视圈
3小时前
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
钟培生终默认老婆怀孕：佢肯生四个 新婚3个月庄雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女为目标
影视圈
1小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
7小时前
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
足球世界
8小时前
16强最强戏码葡萄牙对西班牙。
世界杯2026｜16强最强戏码葡萄牙对西班牙 一文睇清16强至决赛开波时间及电视直播资料
足球世界
5小时前
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
港女贪轻松想入行做保安 过来人踢爆无冷气常态 加码揭露「一致命风险」吓退 网民识货狂推另一「舒服笋工」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
影视圈
21小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
2026-07-03 13:46 HKT