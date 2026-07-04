雅盈峰每呎7.2万沽 创项目新高

盈大地产及资本策略发展的中环雅盈峰，今日（4日）录得新高成交，为26楼B单位，属「CROWN COLLECTION」系列的3房2套连工作间间隔，面积为1,254方呎，成交价为9,028.8万元，呎价达72,000元，创下项目呎价新高。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，是次成交呎价高达7.2万元，不仅创下项目新高，同时亦充分反映实力买家对优质豪宅物业的高度追捧。是次买家看好中环半山传统豪宅地段的长远升值潜力，尤其钟情项目邻近中环核心地段，既能享受都市生活便利，又坐拥半山罕有的宁静居住环境。加上项目景观开扬、地段珍罕，具备难以复制的优势，而半山区全新住宅供应极为有限，项目现时可供选择的单位已属极为有限，因此买家决定果断入市。

项目截至今日已累积成交91伙，总成交金额约30亿元，现时全盘仅余最后8伙待售。