海德园1期今招标发售28伙

全新盘有待推售，发展商把握时机推售旗下余货单位。太古地产牵头发展的柴湾海德园1期，今日展开新一轮销售，透过招标形式推售28伙2房单位。该批单位分布于项目3座13楼至45楼的H室，面积介乎571至573方呎，均属2房1套户型。

近期海德园销售成绩不俗，上月合共录得65宗成交，成交价介乎754.4万至1236.3万，合共套现逾6亿。

雅盈峰标售1伙3房2套

至于盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰，今日以招标方式发售1伙，为项目26楼B室，面积1254方呎，属于3房2套间隔，单位将连同1个住宅停车位标售。

MIAMI QUAY I标售17伙

会德丰地产、恒基、新世界及帝国合作发展的启德MIAMI QUAY I，昨上载新销售安排，下周二（7日）起招标发售17伙，均属2房户，并包含2伙连天台特色户。标售单位面积介乎459至489方呎，其中2座30楼A室，面积489方呎，2房连储物室户型，连387方呎天台；毗邻的30楼J室，面积459方呎，属2房户型，设343方呎天台。

海茵庄园推挞订单位

九建旗下将军澳现楼项目海茵庄园，昨日更新价单及公布最新销售安排，下周二以先到先得形式发售1座25楼B3室，面积203方呎，为挞订重售单位。该单位原于2023年2月底以466.5万售出，近日正式终止买卖合约。发展商调整价单后，最新定价为403万，不设任何折扣优惠，呎价约19852元。

