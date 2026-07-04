Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柏蔚森录大手客1840万购2伙海景户

新盘速递
更新时间：10:49 2026-07-04 HKT
发布时间：10:49 2026-07-04 HKT

新世界与远东发展合作的启德柏蔚森系列，销情持续炽热，昨日录大手客斥资1840万，购入项目两伙海景2房单位。

项目最新售出的单位，包括柏蔚森II第2座21楼E室，面积383方呎，采2房连开放式厨房设计，成交价921.1万，成交呎价约24050元；另1伙为柏蔚森I低座FOREST MANSION第6座3楼A室，同属2房连开放式厨房间隔，面积385方呎，成交价918.9万，成交呎价约23868元。

柏蔚森系列自现楼以来已累售303伙，套现逾24亿。自开售以来累售940伙，合共套现逾69亿，买家中不少为大手投资客及外籍人士。

柏傲庄III招标售3伙

此外，新世界与港铁合作发展的港铁大围站上盖柏傲庄III，昨日以招标形式再售出3伙，单日套现5558.9万，其中第1A座8楼B室，面积998方呎，采4房1套连工作间设计，成交价2465.1万，成交呎价24700元。

另外，首度推出的平台单位亦录两宗成交，包括第8A座7楼E室，面积289方呎，采1房套设计，连65方呎平台，以863.9万售出，呎价约29893元，呎价创项目1房单位新高。

另1伙为第8A座7楼D室，面积826方呎，采3房1套设计，连82方呎平台，成交价2229.9万，呎价约26996元。柏傲庄系列自重推以来累售385伙，套现逾63亿。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级
足球世界
4小时前
天文台｜所有风球除下改挂黑球 今日雨势有时颇大 海有涌浪
社会
4小时前
东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」
东张西望｜14岁女受欺凌2年留遗书服药自杀入ICU  欺凌者：佢食药死关我咩事  校方涉下「封口令」
影视圈
14小时前
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
3小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
22小时前
埃及互射12码4:2晋级创历史。
世界杯2026｜沙拿Panenka笠射诛心 澳洲「换龙」战术失效 埃及互射12码4:2晋级创历史
足球世界
7小时前
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
太兴$33限定套餐！一连5日精选优惠 至抵价叹火腿通粉/鱼丸米粉/生牛肉粉/拌饭
饮食
17小时前
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
肥妈2千万别墅超巨型花园曝光 亲自落田采摘有机菜自给自足 曾患重病需服用类固醇治疗
影视圈
17小时前
9级大地震有共同特征？日本学者：若出现一情况机率高60倍
即时国际
5小时前
曾志伟开新公司作品先声夺人 邀袁咏仪成毅做悬疑剧《狩谎》主角
曾志伟开新公司作品先声夺人 邀袁咏仪成毅做悬疑剧《狩谎》主角
影视圈
14小时前