柏蔚森录大手客1840万购2伙海景户

新世界与远东发展合作的启德柏蔚森系列，销情持续炽热，昨日录大手客斥资1840万，购入项目两伙海景2房单位。

项目最新售出的单位，包括柏蔚森II第2座21楼E室，面积383方呎，采2房连开放式厨房设计，成交价921.1万，成交呎价约24050元；另1伙为柏蔚森I低座FOREST MANSION第6座3楼A室，同属2房连开放式厨房间隔，面积385方呎，成交价918.9万，成交呎价约23868元。

柏蔚森系列自现楼以来已累售303伙，套现逾24亿。自开售以来累售940伙，合共套现逾69亿，买家中不少为大手投资客及外籍人士。

柏傲庄III招标售3伙

此外，新世界与港铁合作发展的港铁大围站上盖柏傲庄III，昨日以招标形式再售出3伙，单日套现5558.9万，其中第1A座8楼B室，面积998方呎，采4房1套连工作间设计，成交价2465.1万，成交呎价24700元。

另外，首度推出的平台单位亦录两宗成交，包括第8A座7楼E室，面积289方呎，采1房套设计，连65方呎平台，以863.9万售出，呎价约29893元，呎价创项目1房单位新高。

另1伙为第8A座7楼D室，面积826方呎，采3房1套设计，连82方呎平台，成交价2229.9万，呎价约26996元。柏傲庄系列自重推以来累售385伙，套现逾63亿。