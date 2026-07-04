4盘约2000伙部署月内登场 主攻中小型户力吸用家投资客

上半年新盘销情炽热，下半年料保持畅旺，7月预期最少有4个新盘先后登场，合共涉及约2000伙，其中元朗芊御最快下周上载楼书，随即开放示范单位及开价；古洞PARK SILICON受惠北部都会区概念，势吸内地及本港客源。九龙市区亦有2个新盘部分推售，当中红磡映汇属极短期楼花项目，距离落成不足3个月；牛池湾「巨无霸」重建项目，最快月内推出第1期应市。

新地发展的元朗芊御，最快下周上载项目楼书，并且随即开放示位及开价，有望成为下半年首个开售新盘。项目由3幢住宅大楼组成，合共提供566伙，涵盖1房至3房户型。

芊御最快下周上楼书

项目单位面积介乎253至760方呎，其中1房单位面积约290方呎，占全盘约9%；2房单位面积约360至410方呎，属主打户型，占整体约70%，当中面积少于400方呎的2房单位，更占逾5成；3房单位合共占约8%，当中3房单位面积约500方呎，3房1套单位面积约570方呎。

另外，项目设有平台及天台特色户，其中平台特色户占7%，面积介乎约250至530方呎；天台特色户占约6%，面积约290至760方呎。项目预计关键日期为2027年5月中，楼花期约11个月。

PARK SILICON主打2房户

至于会德丰地产旗下古洞项目PARK SILICON，有望成为该区首个销售新盘。项目第1期设457伙、第2期提供324伙，合共涉及781伙，标准单位提供1房至3房户型，面积介乎约310至600方呎，主打2房单位，占整体约6成，同时设有特色户，预计关键日期为2027年9月底，楼花期约14个月，与距离约2分钟步程的古洞站落成时间相近。

发展商曾透露，项目已接获大量查询，除本地家庭客及投资者之外，同时吸引内地买家及专才客兴趣，推出单位价格会参考新发展区及铁路沿线楼盘新近成交价。是次为项目打造4个示范单位，涵盖1房至3房，料短期内开放。

映汇海景单位占近半

恒基旗下红磡映汇亦积极筹备推售，项目合共提供263个单位，涵盖1房至3房户型，主打2房间隔，海景单位大约占近一半，其中29楼A室为项目唯一顶层连天台特色单位，面积630方呎，属3房1套连储物室设计，连面积合共139方呎的平台及前庭，以及面积619方呎天台。

发展商表示，定价将参考同系列姊妹盘首汇的成交价，并以更高的定价推出，以展现项目近一半单位可享海景的优势，首汇开售至今平均成交呎价约22271元。项目预计关键日期为今年9月30日，距今只有约3个月，属极短期楼花项目。

牛池湾「巨无霸」新盘瞩目

此外，九建筹备多年的牛池湾清水湾道35号「巨无霸」项目，第1期料短期内获批预售楼花，之后随即推出市场。整个项目由5幢楼高54层的住宅大厦组成，合共提供超过2000伙，将分期发展，当中第1期料提供361伙。户型分布方面，涵盖1房至4房间隔，并以2房及3房户属供应重心，料能对应市场上投资客、换楼客及家庭客需求。

资料显示，发展商去年9月就项目第1数申请售楼纸，预期今年11月底落成，楼花期大约4个月。去年10月，发展商为项目第2期申请预售，涉及410伙，预计落成日期为2027年6月底。上述项目于2021年以96.58亿完成补地价，每方呎楼面补价约4465元，属当时市区最贵补地价项目。其后在2024年9月获批修订图则，准建5幢楼高54层的摩天商住群，另有8层平台及4层地库。