新盘趁空档乘势抢推 限量加推招标吸客源 DEEP WATER SOUTH攻大户海德园主打2房

全新项目有待登场，发展商主力销售旗下新盘尚余单位，黄竹坑DEEP WATER SOUTH上半年销情不俗，项目最新推出46伙以招标方式发售，主攻3房及4房大户；柴湾海德园1期最新亦推出28伙以招标方式发售，主打2房单位。

A室面积1696方呎

黄竹坑DEEP WATER SOUTH分2期发展，合共提供617伙，最新标售单位位于6B期，推出1A座及1B座合共46伙招标，单位分布包括位于1A座15至41楼A室，面积1696方呎，以及同座11至40楼B室，面积1594方呎，两款户型均为4房连双套房间隔；另推出1B座10楼至37楼A室及10楼至30楼B室，面积为918及922方呎，均属3房连套房间隔，招标期由今日（3日）起至9月底。

项目示范单位继续开放供参观，其中以2C座38楼C室为蓝本打造的无改动示范单位，面积563方呎，单位设有梗厨，客饭厅宽敞并连接露台，坐拥园林及南朗山翠绿景致，主人睡房方正宽敞，可三边落床，设凹位灵活规划衣柜空间，主人浴室设浴缸，配以高级石纹瓷砖及特色灯饰，格调雅致，另一睡房同样方正实用，与主人房同向，共享翠绿景观。

DEEP WATER SOUTH面积563方呎3房示范单位，拥园林及南朗山翠绿景为主。

另外参观以2B座38楼B室打造示范单位，面积337方呎，属1房采开放式厨房设计，实用适合单身贵族及专业人士，单位楼层高度达3.325米，客饭厅长方实用，连接三合一露台及落地玻璃门，采光充沛，单位坐拥约150米「南法庭园」景致，远眺寿臣山及香港仔郊野公园翠绿山峦。

H室开放式厨房设计

太古地产与中华汽车发展的柴湾海德园最新推出28伙以招标方式推售，单位分布于3座13至45楼H室，面积573方呎，为2房连套房间隔，采开放式厨房设计，招标期由明日（4日）开始至今年8月底。

海德园示范单位空间感不俗。

项目亦提供示范单位供参观，其中属无改动交楼标准示范单位，以3座39楼H室为蓝本搭建，面积573方呎，2房1套间隔。从入门的玄关位置起计，直到大厅尽头的长度约7米，能容纳多组家具，分明间隔出客饭厅各自的位置，并打造舒适起居场所。

客厅设于靠近窗及露台的位置，可一边摆放沙发，另一边摆放层柜及电视，中间可随住户需要设置茶几或矮桌。饭厅则设于开放式厨房旁边的空间，按住户人数摆放餐桌椅后，可方便上菜。经大厅可前往单位的露台，面积约22方呎。

主人睡房空间见宽大，根据楼书，房间长约3.27米，阔约2.4米，可设置双人床并做到三边下床。周边余下空间可根据住户的喜好添置家具，以存放一些较日常用品，又可于房间的角落摆放高身衣柜，收纳住户的衣服及饰物。主人睡房另连接单位的工作平台，面积约16方呎，住户在起床后或睡觉前都可在此呼吸室外空气。