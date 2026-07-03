宏安放售银湖天峰商场 市场估值10亿

宏安地产近日放售旗下马鞍山银湖天峰商场，市场估值约10亿。若项目最终成功以估值价沽出，对比2019年的购入价6.53亿，物业期内升值将逾50%，宏安地产料可从中帐面获利约3.47亿。

上述商场目前委托仲量联行担任独家代理。银湖天峰商场总楼面面积约52293方呎，涵盖地下及一楼，并附设20个车位。现时商场出租率达100%，租户主要以民生及日常消费为主，当中包括街市「日日．食良」、万宁、A-1面包店、谭仔云南米线等；而商场一楼则租予英基学校协会。据悉，该物业将会按现状连同现有租约一并出售。

聚集民生行业 100%租出

仲量联行香港资本市场部主管陈国章表示，该商场坐落于港铁站上盖，具备100%的出租率及稳健的租户结构，能为投资者带来即时且稳定的租金回报，同时亦享有长线的资本升值潜力。随着西沙大型住宅项目逐步落成及人口持续流入，预期将进一步提升该区消费动力，为项目长远提供有力支撑。

2019年斥6.53亿购入

仲量联行资本市场部资深董事邓洁莹补充，区内居住人口正持续增长，加上商场本身位于交通枢纽，将可持续受惠于稳定人流，预期该项目将吸引本地、内地及海外长线收租投资者的青睐。

资料显示，宏安地产于2019年斥6.53亿向信和置业购入银湖天峰商场组合，当中包括停车场、地面层及1楼零售商场，总出租面积约31372方呎，当时该物业年度租金收入约2140万。