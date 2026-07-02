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芊御暂录3000个查询 部署下周上楼书

新盘速递
更新时间：16:40 2026-07-02 HKT
发布时间：16:40 2026-07-02 HKT

新地旗下元朗芊御维持原定推盘部署，最快下周上楼书。新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，项目暂录约3,000个查询，客源以同区客占多数，不乏内地客。

张卓秀敏说，项目坐落策略性地段，建设半小时生活圈，轻松前往不同海岸。项目周边设22条公共交通路线，连接铁路站及港九不同区域。

新地代理业务部助理总经理（销售）林青龙指出，项目周边配套成熟，就近YOHO MALL，善用铁路配套亦可轻易前往不同商场。

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