豪宅新盘「大刁」轮流双破顶 北角海璇4房大宅2亿沽 每呎8.42万贵绝港岛东

差估署楼价连升12个月，新盘造价亦屡创新高，新地北角海璇以双破顶售出一个特色户，成交价达2亿，呎价高见8.42万，呎价更创出港岛东新高纪录。除海璇外，近月不少豪宅新盘亦录得破顶个案，包括长实中半山应天、赤柱ONE STANLEY及何文田瑜一等。

北角海璇双破顶单位位于1B期2座19楼A室，面积2373方呎，单位附设有面积445方呎平台，为4房连双套房间隔，单位连同2个车位，成交价达2亿，呎价高见84282元。造价及呎价除了创发展项目新高外，更打破港岛东成交呎价最高纪录。

上述单位位于凤凰层，即顶层对下一层，单位采横厅设计，长度超过32呎，深度接近20呎，整个大厅面积接近600方呎，大厅连同主人房及2间睡房可享维港景，景观相当不俗。项目对上一个纪录已是约7年前，即2019年12月时所造出，单位为1座17楼A室，面积2083方呎，附设有456方呎平台，以1.53036亿售出，呎价73469元，即上述双破顶成交，成交价较旧纪录高出30%，呎价则高出15%。

成交纪录显示，海璇破顶单位买家采用270天付款方法，买家须于90天内付楼价10%，余款于270天内付清。

应天呎价见12.6万

近期豪宅表现一枝独秀，除海璇外，长实中半山波老道应天早前连环录得成交，其中位于11楼20号室顶层特色户，面积3022方呎，单位附设有412方呎前庭及2136方呎天台，于上月底以3.80772亿连双车位售出，呎价高见12.6万，成交价及呎价亦创出项目新高。

相关文章：半山豪宅应天顶层天台特色户逾3.8亿成交 呎售12.6万双破顶

ONE STANLEY 2.68亿售

建灏地产旗下赤柱豪宅项目ONE STANLEY，上月售出的2号洋房，面积4732方呎，连1个车位以2.68亿售出，呎价高见56636元，成交价及呎价亦创出项目新高。

其他豪宅新盘包括华懋与港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一IC期，上月5A座27楼B室以4828万售出，单位面积1207方呎，附设有51方呎平台，成交价创项目新高，呎价约4万。

中小型新盘亦不让豪宅新盘专美，近月亦得新高价成交，嘉华牵头，伙拍会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾，上月售出2A座32楼A室，面积771方呎，以2143.8万售出，呎价27805元，成交价及呎价齐创出项目系列新高。宏安位黄大仙荟淳，较早前售出15楼K室，面积202方呎，以780万售出，呎价高见19212元亦创出项目新高。

《星岛》粗略统计，新盘6月份录得的破顶成交，共涉及16宗，除上述楼盘外，新地天水围Wetland Seasons Bay 3期、太古地产牵头发展的柴湾海德园、新地荃湾形瑨、大埔白石角云汇2期等、宏安位于鸭脷洲PORTO等，上月均录得创新高成交。

美联高级董事布少明表示， 中小型新盘经过多月来交投畅旺后，近月交投稍为回落，惟豪宅新盘交投理想，有追落后之势，令近期频现新高价成交，其中原因为市场资金充裕，不少内地以致其他地区，受到环球政局不稳影响，本港相对较稳定及安全，故纷纷掉动资金来港，这些资金亦要寻求出路，带动豪宅新盘交投造好，相信情况将持续，创高成交将陆续有来。