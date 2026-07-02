何文田瑜一．天海2房1905万成交 明起发售18伙维港景单位
更新时间：13:27 2026-07-02 HKT
发布时间：13:27 2026-07-02 HKT
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华懋及港铁合作发展的何文田站上盖物业发展项目瑜一．天海，今日（2日）再录维港海景2房大宅成交，套现逾1,905万元。
上述标售单位为1A座9楼B室，面积591方呎，属2房连储物室间隔，成交价1,905.5万元，呎价约32,242元，享向南维港开扬景致。前排向维港单位已累售120伙，涉资逾29.5亿元，平均成交呎价约32,900元。
有见项目仅余极少量前排维港方向可售单位，发展商将于明日（3日）起发售18伙精选2房及3房单位。
瑜一系列累计销售达758伙，总销售金额逾133亿元。
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