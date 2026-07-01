上半年新盘交投1.15万宗创7年新高

今年上半年整体一手成交宗数录逾1.15万宗，连升4年之余，兼创7年以来新高；最新数字仅次于2019年上半年的约1.16万宗，为2013年《一手住宅物业销售条例》实施以来次高纪录；期内多个瞩目新盘纷上演「即日沽清」热潮，吸引大批投资者及大手客入市连环扫货，最瞩目为新地西沙SIERRA SEA 2A及2B期，共沽逾1472伙，属期内全港唯一销量突破千伙新盘。

其次为信和、嘉里、嘉华及招商局置地合作发展的将军澳日出康城海堤湾I，期内沽出约819伙。另外，恒基等发展的红磡首岸亦售出654伙；同系土瓜湾壹沐则录553宗成交。

SIERRA SEA共沽1472伙

至于按月方面，上月新盘市场未有大型全新盘推售，加上发展商策略转趋「重价不重量」，令连续16个月破千宗的新盘成交「断缆」，共录逾840宗，按月跌约60%。事实上，期内最交投量最多为首岸系列累售85伙。

其他新盘亦取得不俗销情，会德丰地产牵头发展的启德现楼MIAMI QUAY两期合共售出68伙；太古地产旗下柴湾海德园售出65伙；新世界旗下九龙塘豪宅项目滶蕴于上月起展开销售，并售出60伙。

皓日成交价943万

另外，新盘市场昨亦录成交，包括恒隆旗下九龙湾皓日，以招标形式售出32楼B室，面积约455方呎，采2房连开放式厨房设计，折实成交价约943万，折实呎价约20726元。项目合共提供294伙，目前可供选购2房户尚余约20余伙，仅占整体供应约9%。