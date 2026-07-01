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柏傲庄III推8伙平台特色户招标

新盘速递
更新时间：11:22 2026-07-01 HKT
发布时间：11:22 2026-07-01 HKT

新世界与港铁合作发展的港铁大围站上盖项目柏傲庄III，销情保持理想，发展商乘势加推8伙平台特色户，本周五起以招标方式发售，属项目自现楼以来首度推出。

发展商表示，项目早前加推4伙1房单位发售，并且即日沽清，之后接获不少查询，为回应市场需求，因此决定加推8伙平台特色户，本周五开始以招标方式发售，属项目自现楼以来首度推出户型，单位面积介乎289方呎至952方呎，涵盖1房至4房间隔。

资料显示，柏傲庄III上周加推的4伙1房单位，开售当日吸引10组买家到场，并且即日沽清全部推出的单位，单日套现3473.4万。该批项目单位面积介乎310方呎至359方呎，成交价836.9万至898.4万，成交呎价介乎23822元至26997元。据了解，买家种类多元化，包括本地、内地及新香港人。整个柏傲庄系列自重推以来，已经累积售出382伙，套现金额合共逾62亿。

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