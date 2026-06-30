芊御下周上楼书 主打2房户

新地旗下元朗新盘芊御，共提供566伙，主打2房单位，占全盘约70%，项目积极软销，市场反应理想，最快下周上载楼书及开放示范单位。

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，芊御上周路演录逾2万人次参观，逾2,500宗查询。项目最快会下周上载楼书及开放示范单位，并积极筹备首张价单，料首批单位主打2房户型，另外或同步推售特色单位。

张卓秀敏续指，芊御由3幢住宅大楼组成，共提供566伙，当中主打2房户型，而标准户型楼高约3.5米。另外会所连园林占地逾10万方呎，其中园林覆盖率高达近60%。

新地代理业务部助理总经理（销售）林青龙指出，项目提供6种户型，照顾不同买家需要。面积介乎253至760方呎，提供1房至3房间隔，另设特色户，其中1房户面积约290方呎，占全盘约9%；2房户型占约70%，属主打户型，面积约360至410方呎；3房户合共占约8%，当中3房面积约500方呎，3房1套面积约570方呎，两者各占全盘约4%。

另外设有平台及天台特色单位，其中平台特色户占7%，面积介乎约250至530方呎；天台特色户占约6%，面积约290至760方呎。