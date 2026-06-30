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九龙塘博峰突击上楼书 累收近千查询料快开售

新盘速递
更新时间：10:41 2026-06-30 HKT
发布时间：10:41 2026-06-30 HKT

丽新旗下九龙塘广播道豪宅新盘博峰，自5月中公布命名之后，累积接获近千宗查询，昨日发展商乘势突击上楼书，预计短期内可取得入伙纸，现正筹备3个现楼装修单位，市场相信快将开售。

接获近千宗查询

丽新发展行政总裁陈少华表示，博峰位于九龙传统豪宅地段，为迎合买家对私隐度的追求，项目每户设私人升降机大堂，同时车位比例高于1比1，两间设独立门牌洋房更各配备2个独立车位。是次上载楼书主要是回应市场，让准买家更全面了解项目。

丽新发展高级副总裁潘锐民表示，博峰接近现楼，预计短期内可取得入伙纸，正筹备3个现楼装修单位，当准备就绪将开放予准买家参观。

正筹备3个现楼装修单位

项目仅提供46伙，包括一幢楼高12层住宅大楼，提供40个标准单位及4个天际特色户。标准户型涵盖3房双套至4房双套，面积分别1089方呎及1322方呎。天际特色户位于项目12楼及15楼，单位面积2207方呎至2217方呎，设有私家平台或天台。

项目另设两幢独立门牌洋房，当中1号洋房为全盘面积最大，达2623方呎，采4套房设计，连1215方呎花园、1080方呎天台及私人停车位，独立门牌为广播道73号。

2号洋房面积为2621方呎，同属4套房设计，设1351方呎花园、1080方呎天台及私人停车位，独立门牌为广播道71号。

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