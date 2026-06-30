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海瑅湾I连录成交 每呎见1.85万

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更新时间：10:18 2026-06-30 HKT
发布时间：10:18 2026-06-30 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I，昨日连录2宗成交，单日套现逾1636万。

成交价及呎价最高单位为2A座49楼A室，面积472方呎，2房户型，成交价逾874万，呎价18520元。本月至今项目暂售出62伙，合共套现逾6亿，推售至今则累售819伙，套现金额逾72亿。

PORTO单日连沽2伙

宏安旗下鸭脷洲PORTO单日连沽2伙，合共套现逾1830万，其中17楼C室，面积436方呎，2房连梗厨户型，以1155.2万售出，呎价26495元。

宏安旗下鸭脷洲PORTO单日连沽2伙，合共套现逾1830万。
宏安旗下鸭脷洲PORTO单日连沽2伙，合共套现逾1830万。

集团旗下黄大仙荟淳则售出19楼E室，面积360方呎，2房间隔，成交价708.8万，呎价约19689元。项目自今年初开售以来，累积售出99伙，占全盘约51%，合共套现逾6.4亿。

五矿地产发展的油塘蔚蓝东岸，最新售出1座12楼E室，面积855方呎，3房1套连储物室套房设计，成交价1532.58万，呎价约17925元。

嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站上盖海盈山4B期昨日售出1B座7楼D室，面积484方呎，属2房间隔，单位以1348.1万售出，呎价27853元。

新世界与远东发展合作的同区栢蔚森II亦录得成交，最新售出单位为2座20楼G室，面积392方呎，2房设计，以924.3万成交，呎价23579元。

会德丰地产旗下蓝田半山KOKO HILLS昨日亦售出5座11楼A室，面积770方呎，为3房连套房间隔，以1528.2万成交，呎价19847元。

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