豪宅新盘连环录大额成交 浅水湾迎夏特色户呎售8万

一手超级豪宅备受追捧，市场连日录得破亿大额交投。九龙半山缇外昨日连录3宗招标成交，每个单位售出价均达2亿或以上，总成交金额达6.6亿；浅水湾豪宅项目迎夏就售出顶层特色户，成交价逾3.21亿，呎价约8万。本月暂录19宗逾亿新盘成交，宗数较上月全月飙升逾一倍。

按月飙升逾一倍

由The Development Studio（TDS）发展位于浅水湾豪宅项目迎夏昨成功标售项目顶层复式户，位于12至13楼，单位面积4022方呎，为4套房间隔，附设面积1199方呎天台，成交价逾3.21亿，成交呎价约8万。根据成交记录册，买家须先支付5%楼价作首期，30天内加付5%，90%余额于90日内缴付，单位将连家具装修出售。

发展商曾透露，该单位耗资2500万打造，由国际知名设计师操刀，整体空间宽敞优雅，特别采用罕见的玻璃转角设计，为室内带来通透采光效果。单位室内布局分明，客饭厅、家庭厅、书房及大型厨房一应俱全，主人套房附设衣帽间。此外，单位的独立电梯大堂可为住带来居高私隐度的生活体验。

位于浅水湾道125号的迎夏已属现楼，项目仅提供6伙，全为复式设计，除上述顶层12至13楼复式位面积最大，于项目1至11楼设5伙面积3957方呎的复式单位，均备有私人电梯大堂，发展商至今仍未有公布其他单位的销售安排，将继续以招标形式有序推出市场。

此外，华润置地（海外）及保利置业合作发展的启德沄璟昨日亦添大额成交，单位为1座17楼B室，面积1870方呎，为4房连双套房间隔，身价虽未达1亿，但造价亦达8689.85万（连1个车位），呎价46470元。

事实上，一手市场本月录约840宗成交，按月大跌6成，惟豪宅板块表现逆市向好，根据一手住宅物业销售网资料，6月截至昨日录19宗逾亿大额新盘成交，宗数对比5月全月所录得的7宗大增多于一倍。于5000万以上至1亿以下的价位就录得约55宗成交，按月增加约12宗或28%。

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