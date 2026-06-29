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缇外连沽3伙四房大宅 单日套现6.6亿

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更新时间：17:04 2026-06-29 HKT
发布时间：17:04 2026-06-29 HKT

本港超级豪宅新盘受追捧，嘉里发展之九龙半山缇外今日连录3宗招标成交，总成交金额达6.6亿，其中高层4房分层大宅以2.45亿售出，呎价逾5.74万。

上述成交单位为6座5楼B室，面积为4,262方呎，属4房4套房另加双工人房间隔，刚以2.45亿元连1个项目停车位售出，呎价约57,485元。

另售出1座2楼B室连装修分层大宅，面积为4,432方呎，同属4房4套房连双工人房间隔，以2.15亿元连2个车位售出，呎价约48,511元。
 
而项目6座地下A室，为附装修的连花园特色大宅，面积为3,466方呎，附设2,206方呎花园，单位属4房4套及双工人房间隔，成交价为2亿元，价钱包括1个住宅停车位，呎价约57,703元。
 
项目至今累售52伙，总成交金额冲破港154亿，平均成交呎价约58,000元。项目尚余10个分层大宅及2个顶层连天台特色大宅待售。

相关文章：缇外4房大宅2.1亿招标沽 呎售4.83万

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