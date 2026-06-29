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ONE STANLEY推限时优惠 赠买家豪华房车

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更新时间：16:56 2026-06-29 HKT
发布时间：16:56 2026-06-29 HKT

建灏旗下赤柱超级豪宅ONE STANLEY伙拍仁孚车行推出限时优惠，买家凡选购指定单位，即可获赠指定型号豪华座驾。建灏地产集团投资及销售部董事郑智荣表示，ONE STANLEY自推出以来备受市场追捧，至今已售出49伙，总成交金额逾52.6亿元。

郑智荣指，多款户型现仅余少量单位或已悉数沽清；项目自今年起共录得17宗成交，当中不乏过亿元成交。现时整体楼市气氛向好，楼价持续平稳向上。豪宅物业作为实体资产的重要板块，更成为资金配置的首选之一，不少买家担心「迟买更贵」，因而加快入市步伐。集团预计有机会于9月提升单位内部指引价。

伙拍仁孚车行推限时优惠

为庆祝七•一回归，集团伙拍仁孚车行推出限时置业优惠，由即日起至7月13日，买家凡购入ONE STANLEY一手住宅物业，且成交价达1亿元或以上，即可获赠价值约163.8万元豪华房车一部；而成交价介乎5,000万至9,999万元的买家则可获赠价值约64.3万元的豪华四驱一部，优惠名额共2个，总值最高约320万元，先到先得，送完即止。

仁孚车行销售及销售营运高级经理刘翘楚表示，仁孚车行是次与建灏地产集团合作，让新业主尽享非凡体验。建灏地产集团销售部副总裁吴傲楠说，为配合是次推广，ONE STANLEY于即日至7月5日，在项目现场展出相关豪华房车，供预约参观示范单位的买家亲身体验。集团早前已引入接载服务，住户只需提早预约，即可免费往返赤柱及港岛多个地区。

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