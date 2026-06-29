复星清水湾前邵氏片场重建项目动工 预明年底推售

复星国际发展的西贡清水湾前邵氏片场活化及重建项目于今日进行动工仪式，发展商表示项目目标客源本地及内地客各占一半，另外最快会在明年年尾推出应市，预计于2030年完工。

复星国际董事长郭广昌表示，项目位于邵氏兄弟电影王国的发源地，曾拍摄多部华语经典电影，承载深厚历史与艺文色彩。项目经过12年筹备及10年补地价后，从香港地产市场起起落落中坚持下来，如今终于在楼市回暖情况下动工，并对香港发展充满信心。

计划提供逾800伙住宅

复星香港公司董事长刘亚尼表示，目前项目有兴趣客群中，本地与内地客各占一半，当中不乏邻近科技大学的教授，计划兴建约40幢大楼，提供逾800伙住宅单位，总楼面面积逾100万方呎，预计一半为海景户。项目现时预计于2030年完工，最快可在明年年尾推售。定价方面会按集团自身内部标准而定，并且价钱会相对保守，让项目买家能轻松入市。

刘亚尼续指，项目作为集团在香港首个住宅项目，相信可以成为香港新指标。对于未来楼价走势，他亦指希望楼价可以缓速上行，让更多人有机会买楼。