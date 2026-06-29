前邵氏片场变百亿豪宅新盘 筹备逾20年 最快明年底推售 曾誉「梦工场」 见证港电影黄金时代

筹备超过20年，由复星国际发展的西贡清水湾前邵氏片场项目，将发展成豪宅项目，项目进行动工仪式，预计最快明年底推售，项目共提供800伙，料半数单位享有海景。

共提供800伙 总投资逾100亿

复星国际董事长郭广昌表示，前邵氏片场项目位于邵氏兄弟电影王国的发源地，曾拍摄多部华语经典电影，承载深厚历史与艺文色彩，项目经过12年筹备及10年补地价后，从香港地产市场起起落落中坚持下来，如今终于在楼市回暖情况下动工，并对香港发展充满信心。

复星香港公司董事长刘亚尼表示，项目总投资逾100亿，目前有兴趣客群中，本地与内地客各占一半，当中不乏邻近科技大学的教授，计划兴建约40幢大楼，提供逾800伙住宅单位，总楼面面积逾100万方呎，预计一半为海景户。项目现时预计于2030年完工，最快可在明年年尾推售。定价方面会按集团自身内部标准而定，并且价钱会相对保守，让项目买家能轻松入市。

保育行政大楼片仓配音室

项目融合住宅、商业与公共开放空间，前邵氏片场的多座历史建筑与设施，包括行政大楼、配音室、彩色制片厂等将获保留。项目住宅部分可建楼面面积约106.5万方呎，商业部分则约21.5万方呎。文化保育区域方面，面积约9.15万方呎，用作文化展示与公共开放空间。该区域将引入数位科技赋能文物保育，通过数位化展陈、沉浸式影音体验、智慧导览系统等方式活化经典电影文化，同时融入文化展览、艺文交流、休闲休憩等公共功能，打造开放式文化古迹空间。落成后将全面向公众开放，供市民与游客近距离了解香港电影历史。

承载香港电影光辉岁月

有「梦工场」及「东方荷里活」之称的前邵氏片场，由已故影业大亨「六叔」邵逸夫于50年代投得地皮发展，并成为本港电视电影史上叱咤一时的影城，孕育出无数大明星，在本港占据重要地位，绝对是香港人的集体回忆。

由邵逸夫成立的邵氏兄弟于1957年投得地皮后，由著名建筑师甘洺（Eric Cumine）规划设计。片场占地六十多万平方呎，自1961年正式启用并持续扩建，内有二十多栋建筑物，当中作为片场地标的行政大楼，正是邵逸夫昔日的办公室。大楼外观极具特色，除了外墙挂有经典的邵氏标志，窗户更采用类似开关引号的装饰设计；而这座大楼亦是昔日电视剧经常取景，用作充当「医院」外观的热门地点。

当年邵氏引入了荷里活大型片厂的流水线生产制度，厂内制片设施一应俱全。除了设有多个摄影棚，配音、放映、收音及洗印等设备亦相当完善，行政大楼内更设有豪华影院专供买家试片。此外，为方便古装电影的拍摄工作，厂内更特设一处「古装街」作取景之用，规模宏大。

片场内的宿舍曾是不少明星及名导演的居所，包括万梓良、尔冬升、郑佩佩及惠英红等人都曾入住。不过，由于过去曾有影星及导演在宿舍内轻生，令片场一带流传出不少「都市鬼故」。这些神秘色彩为这座昔日梦工场增添了几分传奇，至今依然为人津津乐道。

邵氏于1999年宣布有意发展清水湾片场用地；2011年「壳王」陈国强牵头财团斥资约86亿购入邵氏兄弟持有的电视广播股权，并一并购入前邵氏片场及旧电视城地皮。至2016年，复星国际向南潮控股（前南华早报集团）收购其持有的全部清水湾电视城地皮权益，统一业权。

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