润发仓「巨无霸」重建项目快登场 涉逾2200伙 华润置地（海外）施伟贤：采分阶段推售策略

楼市气氛保持理想，发展商做好下半年推盘部署。华润置地（海外）与华润合作发展的西南九龙润发仓库「巨无霸」重建项目，合共提供逾2200伙，项目第1期去年8月已申请预售楼花，发展商有信心短期内获批，并随即推出市场，涉及507伙。

访问言论重点 西南九龙润发仓重建项目涉逾2200伙，规模属过去10年九龙市区罕见

第1期料短期获批售楼纸，将随即推出市场

采「配套先行」策略，基座商场落成时间与第1期住宅相若

项目属「世界盘」，有望吸引不同客源

看好本港楼市前景，将稳步增加在港投资

积极研究投地及与其他发展商合作发展的机会

北都属本港未来发展重要引擎，看好区内发展潜力

华润置地（海外）董事总经理施伟贤接受访问时表示，上述项目可建总楼面约157.9万方呎，规模之大属过去10年九龙市区罕见，尤其于西南九龙一带，同时是公司至今在港发展的最大型项目。

总楼面逾157万呎

施伟贤又说，该盘属大型综合发展项目，住宅分为6期发展，每个期数设有1座住宅大楼，将采取分阶段推售策略，其中第1期预售楼花申请已进入尾声，有信心短期内获批，之后将随即推出市场。

该期数涵盖1房至3房多元间隔，不同户型伙数大致相若，相信能够迎合不同买家需要。

华润置地（海外）施伟贤（中）表示，西南九龙润发仓库重建项目部署短期内登场。右为孔建，左为岑菲菲。

九龙市区罕见大规模

施伟贤续指出，项目基座设有面积约10万方呎商场，连同周边配套设施，为住户构建完整、具生活感及「烟火气」的完整社区。整个项目料于2028年起分阶段落成，6期住宅计划2029年全部完成，由于公司奉行「配套先行」策略，基座商场落成时间将与第1期住宅相若。

华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建形容项目属「世界盘」，预期能够吸引不同类型买家，包括本地用家客户群购入单位作自住或换楼之用，以及来自大湾区的投资客和自住客。另外，相信在全球寻求资产配置的投资者和专才，对项目单位都会有兴趣。

西南九龙润发仓重建项目涉逾2200伙，规模属过去10年九龙市区罕见。

共提供逾2200伙

发展商今年2月为项目第2至4期申请售楼纸，合共涉及1065个单位。孔建指出，除正准备于短期内开售的第1期之外，余下期数的销售计划亦正在部署中，将视乎第1期销情决定推售步伐。

华润置地（海外）销售及市场营销副总监岑菲菲表示，项目配套有不少独特优势，交通方面享有3站优势，最近为港铁南昌站，同时可前往长沙湾站及荔枝角站，可轻松到达高铁站往返内地。项目周边有多间名校，包括英华书院等。

除润发仓库重建项目之外，公司有多个发展中项目，其中中环赞善里项目，定位为高端服务式住宅，可建总楼面面积约4.4万方呎，设有约80伙，单位间隔涵盖开放式至3房，现时属于预租阶段，价格将参考市场其他项目，反应理想。

华润置地（海外）与新世界合作发展的元朗南龙田村项目，分为两期发展，可建总楼面面积分别约27.9万方呎及约44.3万方呎，公司看好北部都会区属本港未来发展重要引擎，具有发展潜力。

豪宅项目方面，南区寿山村道39号项目，现正处于设计及发展初期，由于坐落传统豪宅区，料以洋房为主。

至于油塘东源街华东货仓重建项目，由华润置地（海外）与华润建材科技共同发展，可建总楼面面积约17.9万方呎，由于位处临海地段，料单位能享海景，现时项目已完成规划申请。

看好北部都会区发展潜力

美国加息预期升温，华润置地（海外）施伟贤认为，现时仍属相对低息环境，公司继续看好本港楼市发展，将稳步增加在港的投资，除对政府土地，以及港铁、市建局的项目感兴趣之外，北部都会区属本港经济新引擎，具有发展潜力，属公司关注的区域。

施伟贤表示，现时市场资金充裕，今年初起楼市一直维持不错热度，无论用家或投资客均见活跃，预计政策红利因素持续，包括政府积极引入外来人才，令到住屋需求增加。

虽然美国加息预期升温，但施伟贤认为现时仍属相对低息环境，相信买家会继续入市，其中位于市区的大型发展项目，或周边有优质资源配套的楼盘可看高一线。

研与其他发展商合作

问及公司未来的发展，施伟贤说，由于看好本港楼市发展，将稳步增大在港的投资，对上一个合作项目，为与保利置业发展的启德沄璟，成功为公司品牌建立良好基础，开售至今累售约470伙，占整体单位数目约8成，总成交金额达170亿，未来会有序推售余下单位。

施伟贤又表示，公司对政府土地，以及港铁、市建局的项目均感兴趣，当中会较留意位于市区的发展机会，主要因这类项目周边会有较全面的生活及交通配套，可以为住户打造更优质生活。

另外，北部都会区属本港经济新引擎，具有发展潜力，同样属公司关注的区域。除上述途径增加土储外，公司还会积极研究与其他发展商合作，以获得发展机会。

记者 蔡子俊