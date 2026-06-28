应天4房大宅逾1.55亿沽 每呎造价7.1万

长实发展的中半山波老道超级豪宅应天 ，今天以招标形式售出15楼11号大宅，面积2,193方呎，属4房双套连储物房间隔，成交金额逾1.55亿，呎价71,000元，自6月初宣布首度推出16伙大户招标至今，便已售岀5伙，并套现逾12亿元。

项目1个月沽7伙 套现近15亿

长实营业经理陈咏慈表示，应天的推出带动毗邻第1期的销售，连同早前宣布售出第1期2伙位处7楼的大宅计算，整个项目（第1期及应天）不足一个月共售出7伙，套现近15亿元。

陈咏慈续称，应天的东方美学设计、稀缺性和位置，均是内地及海外实力买家追求的元素，参观的准买家中不乏本地商贾名流，以及区内各地家族基金信托管理人。

应天共提供66伙分层住宅单位，当中60伙标准分层单位，主要属3房双套及4房双套大宅设计，面积由1,875至2,193方呎，并有极小量特色大宅，其中两套顶层连天台大宅，面积分别为2,911及3,022方呎；层与层之间高度达3.5米，属5房3套户型，天台连前庭面积逾2,000方呎，顶层设有私人泳池或按摩池，隐私度十足。另设有4伙连前庭特色户，面积由1,800至2,112方呎。