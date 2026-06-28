新盘市场单日沽逾21伙 海瑅湾I两房连书房逾939万售出

新盘持续有承接，昨日单日录逾21宗成交，其中信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I，最新售出1B座61楼E室，单位面积569方呎，属于2房连书房间隔，以939.67万售出，成交呎价约16,514元。项目本月至今暂沽60伙，合共套现逾5.8亿。

凯柏峰I一房609.4万成交

信和伙拍嘉华、招商局置地及港铁合作发展的同区凯柏峰I亦录得成交，最新售出1B座41楼F室，单位面积337方呎，1房设计，成交价609.4万，呎价18,083元。

新世界与远东发展合作的启德栢蔚森II，最新售出2座18楼G室，面积392方呎，2房户型，成交价888.6万，成交呎价22,668元。栢蔚森系列于月内销情不断，合共售出15伙，套现逾1.26亿。

海德园连沽2伙两房户

太古地产牵头发展的柴湾新盘海德园，昨日连沽2伙2房单位，单日套现1,794万。最新售出的单位，包括2座33楼D室，面积518方呎，成交价913.8万，成交呎价约17,641元。另一伙为3座29楼F室，面积512方呎，成交价880.2万，成交呎价约17,191元。

另外，东立地产油麻地新盘原舍，昨日首轮销售30伙，首2小时已有16伙获认购，占推售标准分层单位数目逾50%，买家中区内分支家庭客及投资者各占一半。

