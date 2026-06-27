天玺．海4房大宅4687万沽 每呎4.05万

新地旗下启德天玺．海交投趋增，昨日以成功标售8座17楼B室，面积1157方呎，属4房1套大宅，以4687万售出，呎价40510元，为项目9天内第3宗成交。项目以现楼推售以来，累售38伙，套现逾23.6亿。

海瑅湾连沽2伙 套逾1500万

信和牵头发展的将军澳日出康城海瑅湾I，昨日亦连沽2伙，单日套现逾1500万，包括位于1B座68楼E室，面积569方呎，属2房加书房间隔，以949.62万售出，呎价16689元；另位于1A座60楼E室，面积358方呎，属1房户，以632.48万成交，呎价17667元。

瑜一．天海售2伙3房大宅

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖现楼豪宅项目瑜一．天海销情持续，项目昨日连沽2伙3房大宅，单日套现逾5892万，成功标售单位同位于2A座A室面积997方呎3房连套房加储物室间隔，单位厅房同向，拥向南维港海景，其中10楼单位以2971.1万售出，呎价29800元；而9楼单位成交价则为2921.3万，呎价29301元，项目前排向维港单位现已累售118伙，涉资逾29.1亿，平均成交呎价约32900元。

海盈山单日套现逾5300万

嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站上盖现楼豪宅海盈山4B期昨日亦连沽2伙，单日套现逾5300万，其中1B座28楼B室，面积960方呎，为3房连套房间隔，以3906.3万售出，呎价高见40691元；另同座9楼D室，面积484方呎2房户型，则以1425.19万获承接，呎价29446元。

富豪．山峰标售4套房

百利保及富豪酒店合作发展的沙田九肚山富豪．山峰，昨日亦以招标方式沽出3座3楼A室，面积约2023方呎，为4套房间隔，成交价4010万，呎价约19822元，买家采60天成交期入市。富豪物业代理董事卫振声表示，项目在短短3日内连录2伙大单位成交，均为4房大宅，可见项目大单位深受豪宅客户欢迎。而截至目前为止，项目于今年上半年累计售出15伙，套现逾6.5亿。

荟淳呎售2.27万元创新高

宏安地产位于黄大仙荟淳昨日亦添成交，单位为15楼K室，面积202方呎，成交价460万，呎价高达22772元，创项目呎价新高，单位附送家私套餐，买家收楼后可即时入住或放租，项目推售至今暂售98伙，总套现逾6.4亿。

宏安地产执行董事程德韵表示，荟淳现已取得满意纸，即将为现楼阶段，预计于7月初正式对外开放现楼示范单位，昨日售出单位呎价创项目新高，证明市场对于精品户型需求殷切；该公司营业及市务总经理陈永盟补充指，项目将于7月初正式开放现楼示范单位，买家购买后可短时间内处理入伙或出租安排，有即买即住、即买即收租优势。

EIGHT STAR STREET售最后一伙

太古地产湾仔星街项目EIGHT STAR STREET昨日售出最后一伙，位于23及25顶层B室复式户，面积980方呎，以4242万售出，呎价43286元。

会德丰地产旗下启德MONACO MARINE昨日亦售出1A座35楼H室，面积328方呎，属1房间隔，以897万售出，呎价27348元。

