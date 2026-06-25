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DEEP WATER SOUTH四房户7552万沽 每呎造价4.45万

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更新时间：17:39 2026-06-25 HKT
发布时间：17:39 2026-06-25 HKT

会德丰地产与港铁合作发展的黄竹坑上盖港岛南岸DEEP WATER SOUTH系列于今日连录2宗成交，单日套现近8,462万。

其中项目第6B期GRANDE BLANC标售一伙4房大宅，单位为第1A座25楼A室，属4房2套连工作间套间隔，面积1,696方呎，成交价7,552.288万元，呎价44,530元。

另外，项目第6A期MONT BLUE则售出第2A座17楼F室，面积337方呎，1房设计，以909.6万元成交，呎价26,991元。

项目备受市场热捧，整个项目开售至今累售188伙，套现近35.2亿元。

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