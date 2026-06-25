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应天特色户逾3.8亿沽 呎价12.6万录双破顶

新盘速递
更新时间：16:51 2026-06-25 HKT
发布时间：16:51 2026-06-25 HKT

长实发展位于中半山波老道超级豪宅应天，再录破顶价成交，以招标形式售出顶层连天台大宅，成交金额逾3.8亿元，成交呎价12.6万元，成交价及呎价再创项目新高；更成功卫冕今年至今全港一手住宅单位成交呎价新高。

相关文章：本地富豪3.62亿购波老道豪宅应天 呎价12.4万创今年新高

长实营业经理陈咏慈表示，今天成功标售单位为20楼10号顶层连天台大宅，属5房3套间隔，面积3,022方呎。大宅采用阔宽横厅设计，并连接412方呎前庭，饱览中环至湾仔一带的繁华景致。单位层与层之间高度达3.5米，尽显大宅风范；天台面积2,136方呎，设私人泳池。

应天顶层连天台大宅以招标形式售出，成交金额逾3.8亿元，成交呎价12.6万元，成交价及呎价再创项目新高。
应天顶层连天台大宅以招标形式售出，成交金额逾3.8亿元，成交呎价12.6万元，成交价及呎价再创项目新高。

陈咏慈续称，应天自推出市场短短3星期，项目仅有的2套顶层连天台大宅旋即售罄，而应天迄累售共4套大宅，套现逾10.5亿元。

相关文章：应天连沽2伙套现逾3.15亿 呎价最高7.7万

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