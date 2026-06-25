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半山豪宅应天顶层天台特色户逾3.8亿成交 呎售12.6万双破顶

新盘速递
更新时间：16:51 2026-06-25 HKT
发布时间：16:51 2026-06-25 HKT

近期股市连番波动，惟本港超级豪宅供应罕有，仍然吸引不少豪客出动扫货，造价「亿亿声」的「大刁」成交不绝于耳，最瞩目为长实发展的中半山波老道超级豪宅新盘应天，以招标形式售出1伙顶层连天台大宅，成交金额逾3.8亿，成交呎价12.6万，再创项目双新高之余，更成功卫冕今年以来全港一手住宅单位呎价新高。

长实营业经理陈咏慈表示，应天20楼10室的顶层连天台大宅，属5房3套间隔，面积3022方呎，昨日以逾3.8亿连两个车位招标方式成交，呎价12.6万。大宅采用阔宽横厅设计，层与层之间的高度达3.5米，大厅连接412方呎前庭，饱览中环至湾仔一带繁华景致。单位内部设楼梯连接面积2136方呎天台，设私人泳池。

相关文章：本地富豪3.62亿购波老道豪宅应天 呎价12.4万创今年新高

陈咏慈：累售4伙套逾10亿

陈咏慈续称，应天自推出市场短短3星期，项目仅有的2套顶层连天台大宅旋即售罄。应天迄今累售共4套大宅，套现逾10.5亿。

事实上，该盘2周内连录双破顶成交个案，对上一宗为本月14日以3.62亿连同2个车位沽出20楼顶层08室特色户，面积2911方呎，设有面积达512方呎前庭，内置楼梯直通面积1675方呎天台，设有按摩池，呎价逾12.43万，当时创今年一手呎价新高纪录，换言之，该盘不足2周再次打破自身纪录，并将纪录推高约1.32%。市场消息指，买家为本地富豪，原租住项目第1期单位。

3022呎连两车位

项目上周另售出2伙4房大宅，为15楼的9室和10室，面积分别2137方呎及2153方呎，前者以逾1.49亿连1个车位获承接，后者以逾1.65亿连同2个车位售出，成交呎价分别7万及7.7万。

长实中半山波老道21号项目分两期发展，均已属现楼，是次新录成交的应天属第2期，位处波老道上端，居高临下，以横排式规划，配以同一座向编排，每户互不对望，每户均设有私人升降机大堂，私隐度极高，项目享双边景致，前临维港景，后望马己仙峡、宝云山等一带山峦景。

项目共提供66伙分层住宅，当中60伙标准分层户，主要属3房双套及4房双套大宅，面积1875至2193方呎。根据至今的销售安排，发展商从项目中挑选16伙以招标形式推出，至今有12伙在待售之中。

另一方面，项目第1期提供115伙，面积介乎2075至3378方呎，于本月亦新录成交，有大手客斥2.75亿一连购入7楼6室及7室，单位面积2169及2316方呎，均属4房间隔，各连车位以逾1.3亿及1.44亿成交，呎价分别约60304及62263元。该期数推售至今卖出56伙，套现逾102亿，即两期项目迄今已为发展商套现超过112亿。

2周内再破自身纪录

整个项目造价最高成交位于第1期，为23楼顶层1室特色户，面积3378方呎，除设有717方呎前庭及2131方呎天台，天台并设有私人泳池，单位于2021年2月以逾4.59亿连3个车位售出，呎价高见13.6万，当时曾创出亚洲楼王呎价最高纪录。

据成交纪录册显示，上述单位买家选用成交期为60天付款计划，签署临时买卖合约时支付5%楼价，然后30天内加付5%楼价，90%余额就于60天内付清，买家另获赠厨房厨柜。

相关文章：应天连沽2伙套现逾3.15亿 呎价最高7.7万

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