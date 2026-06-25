翠雅山复式户逾4417万售 每呎约1.77万

大银地产发展位于大埔道的豪宅项目翠雅山今售出项目复式户，附设前庭及花园，成交价逾4,417万元。

翠雅山2座低层复式户，面积约2496方呎，前庭及花园面积共约517方呎，以约4,417.92万元售出，呎价约17,700元。单位采4房连套房设计，停车场设在同层，私隐度极高，属市场罕有优质放盘。

港置营业董事文启光表示，美国联储局最新议息结果维持利率不变，惟市场预期年底前仍有机会加息，加上近期股市大幅波动，恒指更曾创出今年新低，为楼市带来短暂观望情绪。然而豪宅市场表现持续强劲，屡录承接，反映本港在地缘政治风险下仍能吸引环球热钱流入，成为资金「避风港」。

翠雅山提供35伙，主打3房及4房大单位，大部分设有宽敞露台，物业已届现楼，买家可享「即买即住」或「即买即租」的双重灵活性。