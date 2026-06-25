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内地客斥3500万购Blue Coast II4房海景户 呎价2.86万 作投资用途

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更新时间：09:30 2026-06-25 HKT
发布时间：09:30 2026-06-25 HKT

长实与港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目Blue Coast II昨日亦以招标方式成功售出3座11楼B室，面积1224方呎，属4房双套连储物房及洗手间间隔，成交价3500.64万，呎价28600元。

据悉，买家为内地客，购入单位作投资用途。Blue Coast系列项目至今累售1179伙，合共套现逾213亿。

新地荃湾形瑨昨日亦以招标方式售出26楼A室，面积594方呎，为3房连套房间隔，以1176.8万售出，呎价19811元。

湾成交价1252万

信和牵头发展的将军澳海湾I昨日连沽2伙，套现逾2301万，包括位于2B座49楼B室，面积628方呎，为3房连套房间隔，以1252.2万沽出，呎价19939元。项目本月暂沽55伙，套现逾5.4亿。

百利保及富豪酒店合作发展的沙田九肚富豪．山峰，昨日售出3座7楼A室，面积2023方呎，为4套房间隔，以4460万售出，呎价22046元；买家可享1个住宅车位认购权。

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