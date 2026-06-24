瑜一单日标售5伙大宅  吸金逾1.74亿

华懋及港铁合作发展的何文田站上盖现楼瑜一，今日（24日）连录5伙大宅成交，合共套现逾1.74亿元，成交呎价高达40,000元。

最新标售单位包括一伙特色单位，为第3A座28楼B室，面积1,234方呎，连51方呎天际平台，属4房套连储物室间隔，成交价4,936万元，呎价40,000元。

项目于不足两个月内一共售出5伙特色单位，当中更包括多宗破顶成交，总套现逾2.69亿元，呎价达46,500元。现时项目第1B期所有单位已全数沽清，而同类型西九方向逾1,200方呎4房特色大宅供应稀缺，现仅余3伙位于第1C期5座特色单位待售。

同日另外标售单位4伙维港海景单位，当中3伙为3房1套单位，全数享向南维港开扬景致，包括第2A座27楼A室、第2A座11楼A室、以及第1A座11楼D室。面积996至997方呎，成交价3,021万至3,685.2万元，呎价约30,301至37,000元。另外亦有1伙2房单位成交，为第2A座27楼B室，面积597方呎，成交价2,137.69万元，呎价35,807元。

前排向维港单位已累售116伙，涉资逾28亿，平均成交呎价约33,000元。

