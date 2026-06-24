维港．湾畔伙代理推置业优惠 最高总值16.8万

中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德新盘维港．湾畔，自推售以来销情理想，中原特别推出维港．湾畔七一置业优惠，总值16.8万元。

中原启德新区营业董事吴妙粧表示，今年上半年，楼市交投旺势不减。据中原分行统计，年初至今启德新区暂已录得超过1,800宗一手成交，较去年上半年780宗急升1.3倍，反映区内新盘交投气氛炽热，备受买家追捧。另外，该盘已累积售出354伙，总合约金额逾62亿元。

由今年6月25日至7月7日，经中原购入维港．湾畔的首6名一手买家，可获赠盛宴餐饮礼券，每个优惠名额价值28,000元，优惠总值高达168,000元，优惠名额价值及总值仅供参考，先到先得，送完即止。