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乐风旺角新盘THE BOUNDARY 小股东委测量师行推招标

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更新时间：16:53 2026-06-24 HKT
发布时间：16:53 2026-06-24 HKT

曾由乐风持有旺角新盘THE BOUNDARY，在去年底已上载项目楼书，最新一众小股东委托第一太平戴维斯及高力国际为联合独家代理，以公开招标形式出售，标截止日期为今年8月11日。
 
上址现一幢全新落成商住大厦，楼高23层，地盘面积约2,819方呎。项目住宅部分总面积约13,174方呎；全幢合共提供58个住宅单位，户型包括20个一房单位及38个开放式单位。 此外，物业设有2个地下商舖，批则面积合共约998方呎。项目配套完善，设有两部住宅升降机、时尚会所及近千方呎公用花园空间，定位精品住宅。

乐风旺角THE BOUNDARY，楼高23层，地盘面积约2,819方呎。
乐风旺角THE BOUNDARY，楼高23层，地盘面积约2,819方呎。

物业位处旺角界限街，属九龙市区核心地段，周边社区发展成熟，生活及商业配套齐全。邻近港湾豪庭广场及V Walk等大型商场，零售、餐饮、休憩及民生设施一应俱全；同时受惠于完善市区交通网络，往来港铁站及九龙主要商业、住宅区均方便快捷，加上距离城市大学及香港理工大学仅约15分钟车程，地理位置优越。
 
第一太平戴维斯投资及销售部副主管及资深董事陈汝轩表示，THE BOUNDARY位处旺角核心住宅地段，属市场罕有的全新全幢商住项目，兼具即时部署及长线增值潜力。项目单位组合灵活，配套完善，特别适合有意整体收购作投资、拆售，或研究作学生宿舍等营运用途的买家。相信，是次招标将吸引本地及机构投资者关注。
 
高力香港资本市场及投资服务部主管翟聪表示，学生住宿市场正蓬勃发展，而整幢全新高质素住宅物业在市场上极为罕见。该物业仅距离港铁九龙塘站两个站，位置优越，十分适合用作香港城市大学及香港浸会大学等大学的学生住宿。预期是次出售可吸引各类型投资者，包括寻求长线持有优越核心地段全幢住宅物业、并享有稳定租金回报及升值潜力的投资者。

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