原舍示范单位首曝光 3.15米高楼底具空间感

东立旗下油麻地新盘原舍昨推出首批30伙，今开放示范单位供公众参观。

东立地产地产部总监陈玉成表示，项目将于周六（27日）以先到先得形式开卖首张价单全数30伙，今日正式开放展销厅及示范单位供参观。

原舍18楼A室示范单位：

是次推出单位主要集中于低层至中层，陈玉成指出，该批单位景观不及高层单位，在价钱上有所反映。未来加推方面，坦言项目规模不大，单位数量有限，并不急于推盘。

陈玉成称，项目主打细单位，是次为标准单位买家赠送家具，方便用家拎包入住，投资者亦可连家具放租，有力提高租金。

今日新开放的示范单位以18楼A室为蓝本搭建，面积304方呎，属于1房间隔，层与层之间高度约3.15米，展现空间感。发展商将为单位买家赠送家具，提供家具包括鞋柜。

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