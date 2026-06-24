新盘货尾成交增 西沙SIERRA SEA3房户每呎1.5万沽

全新焦点盘有待出笼，发展商积极销售货尾，新地旗下西沙SIERRA SEA昨添成交，一个3房户以每呎1.5万售出。

SIERRA SEA售出单位位于1A（2）期5座28楼E室，面积700方呎，为3房连套房加储物室间隔，以1050万售出，呎价15000元。

SIERRA SEA位于1A（2）期的一个3房大宅昨日以1050万售出。

同系大埔白石角现楼项目云汇第2期，昨日售出11座20楼A1室特色户，面积1082方呎，为3房连套房加储物室间隔，以3382.8万连同一个车位售出，呎价31264元。

海盈山1342万成交

嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑海盈山4B期早前进行首轮价单销售，销情不俗，昨日增添成交，位于1B座6楼D室，面积484方呎，属2房间隔，昨日以1342.7万售出，呎价27742元。项目本月暂沽约37伙，套现逾6.5亿。

太古地产旗下柴湾海德园1期昨日连沽2伙，单日套现逾1900万，其中2座16楼G室，面积538方呎，为2房间隔，以1002.7万成交，呎价18638元；另位于3座23楼E室，面积537方呎，同为2房户型，以906.7万获承接，呎价16885元。

新世界与远东合作发展的启德柏蔚森，昨日售出II期3座19楼J室，面积283方呎，为1房间隔，单位以655万售出，呎价23145元。

FINNIE昨日售出3房特色户，成交价1984万。

宏安地产旗下鲗鱼涌FINNIE昨日亦添特色户成交，宏安地产执行董事程德韵表示，最新促成之单位为27楼C室，面积567方呎，采用三房一套设计，另连26方呎平台，成交价1984.5万，单位厅房同向尽览壮阔维港海景。项目迄今暂售出89伙，仅余1伙顶层特色户单位待沽，累积套现金额超过6.3亿。

何文田现楼豪宅项目傲玟最新连沽3伙，包括位于5座15楼D室，面积892方呎，为2房连套房加储物室间隔，以1962.4万售出，呎价22000元。