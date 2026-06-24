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古洞PARK SILICON录近千查询 最快周内上楼书

新盘速递
更新时间：14:43 2026-06-24 HKT
发布时间：14:43 2026-06-24 HKT

会德丰地产发展的古洞新盘PARK SILICON已接获近千个查询，最快周内上两期项目楼书，部署下月推出发售。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，项目势成古洞首个开售新盘，至今已接获近千个查询。楼书筹备工作顺利，有望于周内上载楼书，下月正式开售，价钱参考新发展区及铁路沿线项目。

黄光耀续指出，项目查询客中约一半为内地客及新来港人士，当中不乏科研专才，主要看好当区「北创科」策略发展前景；另外一半为本地客，包括家庭客、换楼客及投资客，主要来自北区。是次打造4个示范单位，涵盖1房至3房，充分反映项目多元户型。

黄光耀介绍说，项目距离古洞站约2分钟步程，为两线交汇站。古洞站将于2027年落成，与项目预计落成日期相近，相信能为住户带来便利交通配套。

楼市方面，黄光耀认为，楼市交投首5个月保持高涨，相信近期成交稍见放缓，属市场回气的时间，发展商已开始筹备下半年推盘策略。公司今暂卖出近2000伙，套现约240亿元。

会德丰地产助理董事兼总经理(商务)余丽珠指出，项目基座设约10万方呎商场，商户组合多元，与住客会所互相补足，满足住户不同生活需要。

会德丰地产高级经理（市务）吴家宝说，项目住客会所连园林占地1.2万方呎，设泳池、共享工作空间、儿童游乐空间及电竞设备等。

 

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