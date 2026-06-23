原舍闪电开价 每呎1.75万抢攻 低市价约15% 入场费378万

市区新盘「闪电式」登场，原定部署于下月推售的油麻地新盘原舍突击开价，推出首批30伙应市，折实入场费约378万，折实平均呎价17545元，料属今年以来九龙市区新盘新低，代理指较附近一手项目有约15%折让。发展商同日落实于本周六（27日）起，以先到先得形式推售该30伙。

东立旗下油麻地新盘原舍首张价单单位分布于6楼至18楼，全部属标准单位，面积由218至318方呎，属开放式及1房户型，价单定价410.8万至624.5万，价单呎价17385至21518元。以最高折扣8%计算，折实售价由378万至574.6万，折实呎价15997至19798元，折实平均呎价17545元。

东立陈玉成表示，原舍周六以先到先得形式发售30伙。

该盘属单幢式设计，提供84伙，面积介乎180至674方呎，户型包括开放式至两房间隔。

标准楼层每层设4伙，共用两部升降机，标准单位间隔涵盖开放式至1房，共设78伙，其中开放式单位占40伙，面积介乎217至286方呎；1房标准单位就有38伙，面积分别304及318方呎。

项目另提供6个特色单位，4伙为位于项目3楼的A至D室，均为连平台特色单位，面积介乎180至280方呎，附设76至179方呎不等的平台，其中3楼D室，单位面积180方呎，属开放式间隔，设76方呎平台，为全盘面积最细单位。

其余2伙为连天台复式户，为项目仅有的2房单位。当中27及28楼A室，面积674方呎，为全盘面积最大单位，附设有117方呎平台，以及354方呎天台，单位内设楼梯贯通不同层数及天台。

另一个复式特色户为27及28楼C室，面积601方呎，同为2房户，附设34方呎平台及242方呎天台。

该盘属单幢式设计，提供84伙，面积介乎180至674方呎，户型包括开放式至两房间隔。

陈玉成：首批定位「西九非凡价」

东立地产地产部总监陈玉成形容首批单位定价为「西九非凡价」，认为近期市况向好，多个发展商推盘均录不俗销售，而且项目新近接获不少查询，认为属合适推盘时机。是次推出单位主要集中于低层至中层，价钱参考邻近项目相约层数单位，希望能给予准买家惊喜。

周六尽推30伙发售

发展商昨同步上载首份销售安排，陈玉成说，集团基于公平原则，希望让更多准买家能购得心水单位，采用先到先得方式于本周六发售，不设任何大手组、购大单位或购多于1伙等可优先拣楼规定。

是次发展商「一气呵成」公布首批30伙价钱及落实其销售安排，被问及会否短期内加推其他单位，陈玉成认为要视乎市场反应，坦言项目规模不大，单位数量有限，集团没有需要太急于推盘。

翻查价单，原舍首批最低价为6楼D室，属于面积218方呎的开放式单位，折实售价378万，折实呎价17339元；售价最高为16楼C室，面积318方呎，属1房单位，折实售价574.6万，折实呎价18069元。

原舍邻近一手及二手呎价

项目 平均呎价(约元) 原舍 17545 (首批折实) 瑧玥 21008 (今年3月首批折实) 瑧尔 20610 (去年11月首批折实) 高临 26100 (近期一手) 隽荟 21500 ONE SOHO 21200

美联高级董事布少明表示，该区租务潜力优厚，虽然属长楼花期项目，但在购买力持续释放带动下，估计销情理想，长线投资客占比料约5成，而租金回报率则逾4厘水，另相信项目亦会吸引上车及年轻用家垂青。

中原九龙董事刘瑛琳说，原舍为市区罕有新供应，主打小型单位，可满足追求交通便利的年轻上车客，亦可吸引长线投资者。

刘瑛琳预期，项目可吸引大批专才及内地生承租，参考区内新晋屋苑现时每呎租金50元至70元，估计原舍租金回报可逾3.5厘。

全数单位附精装及家具 员工享额外3%折扣

发展商为首批30伙提供2款付款计划，其中90天成交期计划提供最高达8%折扣优惠，另外全数单位均可获赠家具，包括沙发、衣柜及床褥等。

若买家选择90天成交计划，在签署临时买卖合约时缴付楼价5%后，余款95%需于90天内付清。发展商另设建筑期付款优惠，项目预计关键日期为2028年4月28日，即楼花期约22个月多。根据该计划，买家在缴付首期楼价5%后，需要分阶段于30天、120天及210天各加付5%楼价，余款80%则在收楼时付清。如买家于签署临时买卖合约后150日内付清楼价余额，可获楼价4%提早成交现金回赠。

另外，发展商为首张价单所有单位提供家具优惠，买家可获赠餐椅桌、沙发、衣柜、床褥等家具。发展商曾表示，标准单位附精装及家具发售，对用家客及投资客均见便利，自住客拎包即可入住，投资者可尽快放租并享受租金回报。

此外，发展商为旗下员工提供额外优惠，公司员工及员工亲属认购单位可享额外3%楼价折扣。