原舍开价首批30伙 每呎均价1.75万

东立地产发展的油麻地新盘原舍，今日公布以「西九非凡价」推出首张价单及销售安排，并将于本周六（6月27日）以先到先得形式发售30伙，单位分布于项目6楼至18楼，全部属标准单位，面积由218至318方呎，属开放式及一房户型，价单定价410.8万至624.5万元，以最高折扣8%计算，折实售价378万至574.6万元，折实呎价15,997至19,798元，折实平均呎价17,545元。

东立地产地产部总监陈玉成表示，集团基于公平原则，希望让更多准买家能够购得心水单位，故原舍首张价单采用先到先得方式于本周六发售，不设任何大手组、购大单位或购多于一伙等可先拣楼规定。

