海瑅湾I伙代理推置业优惠 买家可获验楼及家居保险

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾I，销情炽热，暂时累积沽出逾800伙，备受用家及长线收租投资客追捧。适逢七一回归纪念日来临，美联诚意推出全新置业优惠，送出总值约71,000元的「专业验楼+家居保险」优惠予「海瑅湾I」一手住宅单位买家。



美联高级董事布少明表示，海瑅湾I作为区内压轴登场的临海项目，坐拥临海地利，大部分单位享有海景，同时兼具港铁上盖之便，交通与生活配套齐全，故持续吸引各类买家入市。

布少明指，由本月29日至7月5日，透过美联选购海瑅湾I一手住宅单位的买家，将可获赠「7.1庆回归置业贺礼」，送出优惠价值约7,100元的「专业验楼+家居保险」优惠，名额共10个，优惠总值约71,000元。

布少明补充，将军澳区发展成熟，区内大型商场云集，餐饮娱乐消闲应有尽有，而且坐拥多间国际学校，建构出极具吸引力的优质社区生活圈，加上区内租赁需求稳健而炽热，相信会继续深受用家及长线投资者追捧。

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