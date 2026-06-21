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雅盈峰4房1.09亿招标沽 每呎6.8万创双新高

新盘速递
更新时间：15:36 2026-06-21 HKT
发布时间：15:36 2026-06-21 HKT

盈大地产及资本策略合作发展的中环雅盈峰，今日（21日）以招标形式售出25楼A室，属「CROWN COLLECTION」系列的4房双套连工作间及私人平台间隔，面积1,608方呎，外连78方呎私人平台，成交价逾1.09亿元，呎价68,000元，呎价及成交价均破项目纪录 。

盈大地产销售及市务总监陈惠慈表示，是次买家充分认同中半山作为香港传统顶级豪宅区的价值，既能紧贴中环核心商业区的国际都会脉搏，同时拥有闹中取静的居住氛围，对区内极罕有优质新盘高度青睐。

项目截至今日已累积成交90伙，总成交金额近29亿元 。

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