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港岛南岸海盈山4B期 首轮开售沽34伙

新盘速递
更新时间：10:40 2026-06-19 HKT
发布时间：10:40 2026-06-19 HKT

暴雨下发展商未有放缓销售步伐，多个新盘接连录得成交。最瞩目为嘉里、信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸海盈山4B期昨首轮开售，吸引大批准买家在开售前陆续抵达售楼处排队等候登记。消息指，该盘于开售约1小时内已有34伙获得认购登记，其中有4组大手客入市，有3组分别购入3个单位，当中有2组购入全层可供出售2房单位。

首岸4期连售5伙

美联高级董事布少明表示，是次为项目首度推出2房户，由于项目具有现楼的优势，故不乏用家及投资客垂青，该行客户中，港岛区客占约6成，而九龙及新界区客人占约4成。该行客户约6成属用家，而投资客则占约4成，料呎租约70至75元水平，租金回报约3厘。

另一方面，恒基发展的红磡首岸4期昨日亦连录5宗成交，售出1伙3房及4伙2房单位，合共套现金额约4500万。

而恒基旗下另有新盘准备出击，恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，红磡映汇自公布命名以来反应理想，随着同系列的首汇销情持续，至今已售出逾九成单位，当中1房及2房户型更几近沽清。为回应买家需求，映汇将于端午节假期后全面加快销售步伐。

尚．珒全盘沽清

太古地产发展柴湾海德园再添成交，为2座40楼E室，面积437方呎，以766.4万成交，呎价约17538元。

此外，龙湖发展的启德尚．珒已沽清全盘667伙，连同车位及商场计套现达约153.7亿，该盘尽推余下十数个车位应市，划一定价360万。龙湖集团香港高级营销总监关静如表示，项目大户型居多，3房或以上单位占比超过6成，业主对车位有需求，故决定推出项目剩余的十数个车位应市，并设限时优惠及特长成交期付款计划，成交期长达360日，若于150日内提前成交，可即减25.2万。

 

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