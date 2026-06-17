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高临重售6伙沽清 呎价最高2.72万

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更新时间：21:28 2026-06-17 HKT
发布时间：21:28 2026-06-17 HKT

资本策略旗下佐敦弥敦道350号高临，今日重售6伙，并全数已获认购，包括2伙1房户、3伙2房及1伙3房户，面积由272至707方呎。其中以价单形式出售2伙1房单位，最高呎价为A2座25楼G室，面积272方呎，售价为705万元，呎价25,919元。

而以招标形式售出的2房及3房单位，面积由382至707平方呎，售价介乎974.1万至1,923.04万元，呎价最高单位为A1座19楼A室，面积707方呎的3房单位，售价为1,923.04万元，呎价27,200元。

资本策略执行董事何乐辉指，项目于今日重推6伙单位即获认购，反映市场对市区核心单位的追捧。项目至今已沽出全数标准单位，仅余下1伙特色单位临海‧天际屋A2座31楼A室待售。
 

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