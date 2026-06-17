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御峰复式户1.22亿沽 呎价5.22万

新盘速递
更新时间：21:13 2026-06-17 HKT
发布时间：21:13 2026-06-17 HKT

恒隆发展的山顶豪宅项目御峰，于今日售出21楼A室复式大宅，连车位成交价约为1.22亿元，呎价约52,289元。

项目仅设54伙蝴蝶形复式大宅，每户横跨两层，并配备私人电梯直达。是次成交单位位于「晖海」楼层，面积约2,337方呎，坐拥近6米特高楼底及约8米长客厅，大面积采光设计引入充沛自然光，进一步提升空间感及景观层次。

恒隆地产表示，项目租务或洽购查询一直非常踊跃，广受实力租客及买家垂青，充分反映坐拥核心地段优势的超级豪宅持续备受实力买家及租客关注。项目现阶段仍以租赁策略为主，体现集团长线持有的投资取向，并审慎把握市场机遇，进一步提升资产价值。

另外，九龙湾新盘皓日，今日再透过招标形式成功售出32楼A室，面积约770方呎，采3房1套连工作间套设计，折实成交价约1,524万元，折实呎价约19,787元。
 

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