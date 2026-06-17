ONE STANLEY洋房逾1.1亿沽 每呎3.79万

建灏地产旗下赤柱ONE STANLEY洋房成交持续，今日沽出临海第二排BERYL AVENUE 16号洋房，以1.168亿元招标售出，呎价约37,984元。

建灏地产投资及销售部董事郑智荣表示，上述洋房面积3,075方呎，属4房4套连书房、储物房、工作间、工人房、前后花园及天台间隔。洋房地下大厅层采高楼底设计，层与层之间高度达4.2米，客饭厅空间分明，最长达 6.5 米，外接特大落地玻璃趟门连接花园，可享壮丽南海美景。

洋房设有私人升降机直达每一楼层，一楼为寝区层，设有3个套房，景致开阔。而二楼则为主人套房及书房，主人套房空间宽裕，内设主人浴室，外接露台，享南海美景。新买家为企业家，从事环球贸易生意，钟情项目可享无际南海海景，并采用120天即供付款计划。

