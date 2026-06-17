21 BORRETT ROAD沽2伙亿元大宅 每呎高见6.2万

长实发展的中半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD连录成交，今日第1期再沽2伙，单日套现2.75亿元，项目2期4天内共套现逾9.5亿元。

上述成交分别为7楼07号，面积2,316方呎，属4房双套间隔，以逾1.44亿成交，呎价约62,263元；而7楼06号，面积2,169方呎，同属4房双套，则以逾1.3亿成交，呎价约60,304元。

长实营业经理陈咏慈表示，集团一直看好香港超级豪宅市场，相信价值持续上扬；项目连续录得大额成交除反映项目的吸引力以外，亦表示高净值市场正积极吸纳优质资产，有见第2期应天接连录成交，准买家的入市速度明显加快，预约参观的客户亦出现络绎不绝情况。

21 BORRETT ROAD第1期共提供115伙分层住宅单位 当中106伙标准分层单位，主要属4房双套及5房双套 设计，面积2,154至2,945 方呎 ；另有特色户，面积2,075至3,378方呎 。