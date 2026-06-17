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古洞PARK SILICON涉781伙 最快下月上楼书

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更新时间：16:20 2026-06-17 HKT
发布时间：16:20 2026-06-17 HKT

会德丰地产旗下古洞项目今日命名PARK SILICON，主打1房及2房户，占全盘约8成，最快下月初上楼书，预计于下月有望推售。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，项目分两期发展，其中第1期涉457伙、第2期则提供324伙，两期合共提供781伙。标准单位提供1房至3房户型，面积介乎约310至600方呎。主打1房及2房户，合共占约8成，其中有约6成为2房间隔。

会德丰地产旗下古洞项目今日命名PARK SILICON，主打1房及2房户，占全盘约8成，最快下月初上楼书，预计于下月有望推售。
会德丰地产旗下古洞项目今日命名PARK SILICON，主打1房及2房户，占全盘约8成，最快下月初上楼书，预计于下月有望推售。

黄光耀续指，项目预计于下月初上载楼书及陆续开放示范单位，预计最快于下月开售。项目邻近港铁古洞站，属铁路盘，定价方面将参考新发展区如将军澳及启德区过往成交价，以及港铁线沿线如东铁及屯马线一带上盖物业。另外，有见项目位处古洞核心地段，加上邻近港铁站，因此定位作「世界盘」，预计可吸纳不同地区铁路沿线用家、投资客、内地客。

会德丰地产助理董事兼总经理（商务）余丽珠提到，项目至港铁古洞只需约2分钟路程，直达古洞站，届时可轻易接驳落马洲、罗湖等关口，以及金钟、启德等核心商业区。

会德丰地产高级经理（市务）吴家宝指，项目名字灵感来源美国创科地区矽谷核心地段Palo Alto，而项目外观则取材自当中的Apple Park，配有金属色调及流线形玻璃幕墙，可外望开扬市景及周遭翠绿景象。

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会德丰古洞项目下月抢头炮 分2期发展共涉781伙
 

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