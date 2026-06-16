新地元朗锦田新盘命名芊御 最快月内楼书
更新时间：16:02 2026-06-16 HKT
发布时间：16:00 2026-06-16 HKT
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新地元朗锦田新盘正式命名为芊御，共提供566伙，涉1房至3房户，主打2房，最快月内上载楼书。
新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，项目已获批预售，楼书正在筹备中，最快月内上载，随即尽快开价，推出市场。定价参考同区项目，包括旗下YOHO系列。
张卓秀敏指，项目设4个示范单位，包括3个交楼标准单位及1个连装修单位。项目下周会于旗下元朗商场举办路演。对于楼市，她认为气氛持续向好，自住、换楼及投资客踊跃，相信年内楼价会有升幅。
新地代理业务部助理总经理（销售）林青龙指出，项目分3座发展，涉566伙，涵盖1房至3房户，设少量特色单位，主打的标准2房占项目近7成。
项目会所连园林面积逾10万方呎，提供达48项设施，包括33米园林泳池、健身室及600米缓跑等。
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