恒基红磡新盘命名映汇 涉263伙部署月内推

恒基旗下发展项目红磡MIDTOWN SOUTH新一期今日正式命名为映汇(CHESTER II )，合共提供263伙，主打2房间隔，预计短期内上载楼书，最快端午节后公布首张价单。

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民表示，映汇合共提供263房，设有1房至3房户型，另外提供1房半及2房半设计，主打2房间隔。另外顶层特色户采3房1套连储物室设计，附附平台及天台。项目预计关键日期为今年9月30日，属极短楼花期项目，买家可享即买即住或即收租优势。

林达民续指，项目料于短期内上载楼书，预计最快端午节后公布首张价单，有机会月内推售。项目海景单位占近一半，同时由于是次项目可享更开扬海景，加上更贴近红磡核心地段，楼价可看高一线，因此价钱对比上期首汇会更贵，不过首张价单定价预计会相对克制。

林达民亦提到，目前古洞区正提速发展，因此目前正积极筹备集团旗下位于该区项目，并将因应区内最新发展，及视乎市场反应而决定推盘步伐，预计最快暑假期间推出。

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