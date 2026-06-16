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应天连沽2伙套现逾3.15亿 呎价最高7.7万

新盘速递
更新时间：12:58 2026-06-16 HKT
发布时间：12:58 2026-06-16 HKT

长实发展的中半山波老道豪宅新盘应天 ，今日以招标形式售出2伙大宅，套现逾3.15亿，该盘短短3天套现接近6.8亿元。

最新分别为15楼10号，面积2,153方呎，属3房3套 ，成交价1.65781亿元，呎价77,000元；而15楼09号，面积2,137方呎，属4房双套，成交价1.4959亿元，呎价70,000元。

长实营业经理陈咏慈表示，今日售出的大宅中，位于 应天15楼10号大宅乃由殿堂级设计大师及其团队操刀打造室内设计的单位；单位原户型为4房双套，设计师改成3房3套。设计风格融合东西方精髓，采用多种珍罕石材、摆放多个艺术家作品及厨房提供顶尖意大利厨柜品牌，提升生活品味。

长实营业部首席经理郭子威表示，应天推出除了补充了港岛半山逾亿元超级豪宅市场的稀缺外，亦为准买家打了一枝强心针，加速了他们的入市步伐。

应天共提供66伙分层住宅单位，当中60伙标准分层单位，主要属3房双套及4房双套大宅设计，面积由1,875至2,193方呎，及极少量特色大宅。

其中2伙顶层连天台大宅，面积分别2,911及3,022方呎，层与层之间高度达3.5米，属5房3套间隔，天台连前庭面积逾2,000方呎，设私人游泳池或按摩池。另外设有4伙连前庭特色户，面积由1,800至2,112方呎。

相关文章：本地富豪3.62亿购波老道豪宅应天 呎价12.4万创今年新高

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