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会德丰古洞项目下月抢头炮 分2期发展共涉781伙 短期内公布命名

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更新时间：10:51 2026-06-16 HKT
发布时间：10:51 2026-06-16 HKT

北都发展逐渐明确，作为核心发展地段的古洞住宅项目亦部署出击。会德丰地产旗下古洞项目于去年已获批预售楼花同意书，共涉及781伙，主打1房及2房户型，发展商预告项目最快于下月抢头炮展开推售程序，目标客群为创科及科研专业人士、同区小家庭及换楼客。发展商早前更特意打造的主题展馆，迄今已录逾1000参观人次。

主打1及2房户

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，团队也马不停蹄，项目将于短期内命名及开展软销，并积极部署推售，最快下月展开推售。整个古洞项目设有两期，其中第1期设有457伙、第2期则提供324伙，两期合计781伙，主打1房及2房户，另提供小量三房单位。

黄光耀：力吸科研人士

北都未来以创科为核心发展理念，黄光耀续称，项目目标客群为创科及科研专业人士与同区换楼客，预计亦会受到小家庭欢迎，项目设有3房户，预计可迎合区内换楼客需要。

黄光耀续指，项目预计于明年第三季落成，届时料可配合港铁古洞站通车。而伴随着交通运输系统等基建相继落成，同时公营房屋于未来1年内陆续入伙，相信在未来约1年时间内市民会感受到整个北都发展速度，故认为现时为推盘好时机，亦预计项目为古洞区内首个推售的私人住宅发展项目。

翻查过往资料，会德丰地产于2021年7月以41.85亿投得地皮，总可建楼面超过49万方呎，每方呎楼面呎价约8499元，呎价更创区内新高。而项目两期亦均于上年11月已获批预售楼花同意书，意味项目可以随时推售。

展馆录逾1000人次参观

发展商早前特别为古洞项目，开设的北都主题展馆供预约参观，黄光耀透露，展馆开放供参观已来，参观反应相当理想，迄今已录得逾1000参观人次，充分展现社会各界对北都的高度关注与期待。

整个展馆以「共融．共创．共享」为主题，设有11个区域，更以不同体验活动展示「以人为本」及「城乡共融」，包括非遗手作围村炒米饼、香港古法酿造酱油文化、智能移动农场的水耕植物收割以及社企带来的产品及互动小游戏等；现场亦增设创新互动游戏，包括古洞北地图设计、滑板体验游戏，展现未来发展活力。

展馆亦透过不同的展品及合作让公众及持份者了解古洞现有文化、历史及生态环境和未来发展前景。展馆同时展出北部都会区的传统文化、建筑特色与民间手艺，同时呈现北都未来四大区域的规划蓝图、古洞北新发展区的愿景。

区内3盘发展成熟 共提供逾2100伙

政府加快北部都会区发展，区内早年推出的住宅地皮发展逐渐成熟，会德丰地产率先表态将于下月推售古洞项目，为区内首个抢滩新盘，恒基、新地于区内亦有发展项目，3个项目合共提供逾2100伙。

古洞部署推售3项目

地点 提供单位 (伙) 发展商
乡梓路23号1期  457  会德丰地产 
乡梓路23号2期  324  会德丰地产 
乡梓路25号项目  682  恒基 
乡梓路29号第1期  642  新地 
合计  2105   

新地锦田盘料第3季推售

恒基位于古洞乡梓路25号项目，上月已获批售楼纸，可以随时推售，项目共提供682伙；新地位于乡梓路29号的第1期项目，亦已申请售楼纸，共提供642伙，现时仍有待批出预售。

近年本港聚焦北都发展，不少新盘亦冲着北都效应而来，其中新地位于元朗锦田全新项目，今日将公布最新销售部署，项目共提供566伙，已申请售楼纸，有机会短期内批出，料第3季内推售。

新世界粉岭项目涉2300伙

较远期的项目则有新世界旗下位于粉岭马适路大型住宅项目，整个项目合共提供2300伙，将分多期发展。

同系与华润置地合作发展的元朗南项目，共设有约700伙，新世界方面曾透露，项目最快今年第4季至明年第1季推售。
 

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